Znevýhodnění nemají při výuce na dálku dost podpory, upozorňuje odbornice. Zapojila by asistenty

Vzhledem k vážné epidemické situaci se podle ní dá rozumět tomu, že kabinet musel přistoupit opět i k uzavření všech škol, měl by ale zajistit, že se opatření budou důsledně dodržovat, aby byla účinná a současná situace se neprotahovala.

Za nepochopitelné označila to, že vláda dala výjimku například profesionálním sportovcům, když není možné, aby se pedagog či asistent sešel venku s malou skupinou dětí a věnoval se s nimi aktivitám pro udržení jejich duševního zdraví.

„Restrikce a omezení jsou dělaná nepoctivě, neférově a nerovně. Nejsou zohledňována práva a potřeby zvlášť zranitelných skupin, které by si zasloužily vyšší míru ochrany. U nás je to přesně naopak. Jsou objektem vyšší míry restrikcí,” poznamenala.

Odborníci podle ní dlouhodobě vyzývají k tomu, aby asistenti pedagoga mohli při výuce na dálku docházet za dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami domů. V současnosti jsou individuální konzultace možné jen ve škole, to ale podle Laurenčíkové v mnoha případech nestačí.

Poukázala na výsledky nedávného výzkumu Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy , podle kterých v souvislosti s distančním vzděláváním narůstá nebezpečí rizikového chování, jako je kyberšikana či závislost na hraní počítačových her.

Děti se smyslovým postižením podle ní zase mohou více trpět sociální izolací a dostávat se do depresivních a úzkostných stavů. Nejen mezi postiženými je podle ní řada dětí, které při výuce na dálku neprospívají a budou po návratu do škol potřebovat o to větší podporu.