Život na Venuši? NASA zvažuje vlastní misi

NASA zvažuje dva ze čtyř zkoumaných návrhů misí k planetám, které se v únoru dostaly do užšího výběru. Dva z nich spočívaly ve vyslání robotických sond k Venuši. Z těch pak jedna, s označením DAVINCI+, počítá s vysláním sondy do atmosféry Venuše.

„DAVINCI je logickou volbou, pokud je motivací na to (nález fosfanu) částečně navázat. Protože způsob, jak na to navázat, je doletět tam a podívat se, co se odehrává v atmosféře,” řekl agentuře Reuters astrobiolog David Grinspoon, který pracuje na navrhovaném projektu DAVINCI+.