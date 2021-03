Zemětřesení na Islandu mohou předznamenávat sopečnou erupci, upozorňují vědci

Naštěstí je nepravděpodobné, že by jakákoli erupce byla tak silná jako v roce 2010, kdy islandská sopka v ledovci Eyjafjallajökull vychrlila popel až do výšky 19 kilometrů, což způsobilo zrušení zhruba 900 letů nad Evropou i Atlantickým oceánem.

Etna v noci opět soptila, vychrlila popel do výšky čtyř kilometrů

Je to z toho důvodu, že současný „roj” zemětřesení je způsoben dvěma tektonickými deskami, které se od sebe vzdalují, tudíž magma proudí do dutin vytvořených tímto odtrhujícím pohybem. To pravidelně vede k pomalému odtoku velkého množství lávy na rozlehlé plochy.