Zájem o pobyty Erasmu klesl o polovinu

Podle DZS se loni v reakci na epidemii covidu-19 v programu Erasmus meziročně snížil hlavně počet krátkodobých výjezdů do zahraničí. Nejvíce se to týkalo učitelů, jejichž pobytů ubylo o 84 procent. Důvodem bylo to, že školy byly kvůli šíření nákazy často zavřené.