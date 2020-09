Záchody s dvojitým splachováním jsou bezedná jáma na vodu, upozorňují vědci

Jedna z britských vodárenských společností podle BBC říká, že toalety s dvojitým splachováním nyní vodou víc plýtvají, než šetří, a to kvůli kombinaci netěsnících mechanismů a údajně matoucích tlačítek.

BBC připomíná, že množství 400 milionů litrů vody uniklé denně jen v samotném Spojeném království by stačilo k zásobení vodou cca 2,8 milionu lidí. Rostoucí poptávka po vodě poškozuje přírodní prostředí a silně souvisí se znečišťováním a zároveň i s vysycháním řek.

Nedostatek pitné vody bude mít do 30 let 3,2 miliardy lidí, varuje OSN

Naopak klasický sifon funguje tak, že splachovací rukojeť tlačí objem vody přes okraj dolů do trubice spojené s mísou. Jedinou cestou ven pro vodu je přes vodovodní potrubí, tudíž únik je velmi vzácný.

„Sifon nepropouští vodu, zatímco výstupní ventil - pokud se podíváme na údaje, které máme - by mohl už během týdne od instalace. Může to klidně samozřejmě trvat i dva roky, než bude voda prosakovat, ale nakonec se tak zřejmě stane,“ uvedl Jason Parker, generální ředitel firmy Thomas Dudley Ltd.