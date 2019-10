Nevysvětlitelný virus šokuje vědce. Netuší, jak infikuje hostitelské buňky

„Rekombinantní virus, který jsme našli v rámci této studie, neobsahuje strukturní proteiny. To znamená, že nemůže vytvořit virovou částici,“ dodal podle serveru MSN.

„Naše další práce se zaměří na vyřešení tohoto tajemství evoluce virů,“ řekl japonský profesor. On a jeho kolegové se dohadují, že „pomocníkem“ by mohly být viry EV-G patřící k typu 1, který plášť s hroty mají. O objevu informoval časopis Infection, Genetics and Evolution.