Vrtulníčku na Marsu se podařil další let, NASA zveřejnila zvukový záznam

Stroj odletěl ze stejného místa, z něhož startoval a na něž se vracel při předchozích testech, tentokrát ale přistál jinde. Na začátku vzlétl do pětimetrové výšky jako při předchozích třech testech kromě prvního, kdy vystoupal do tří metrů. Poté vrtulník v pátek pokračoval ve stejné dráze jako při čtvrtém letu, a to až do vzdálenosti 129 metrů. Místo otočky a návratu se ale vznesl výš do deseti metrů, pořídil barevné fotografie s velkým rozlišením své nové oblasti a poté tam přistál. Celý let trval 108 vteřin.