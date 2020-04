Většina rodičů si myslí, že vzdělávání doma zvládá, ukázal výzkum. Času je ale málo

Do výzkumu uskutečněného prostřednictvím webu České televize, na kterém pracovali odborníci z Univerzity Karlovy , Masarykovy univerzity a Akademie věd ČR , přispělo svojí výpovědí za první dubnový týden 9810 rodičů dětí na prvním a druhém stupni základních škol. Přesněji řečeno: 84 procent tvořily matky, 13 procent z těchto respondentů otcové a zbytek prarodiče, jiní příbuzní nebo rodinní přátelé.

„Užitečnost současné práce vykonávané pro školu, tedy jak jsou úkoly zadávány a co přesně se po dětech chce, hodnotí 75 procent kladně,“ vyplývá ze závěrečné zprávy.

Děti tráví učením různý čas, nejčastěji mezi dvěma a čtyřmi hodinami denně, starší o trochu více. Rodiče mají dojem, že většina dětí by potřebovala času trochu více. Velká část z nich navíc s potomky tráví více než polovinu studijní doby.

Problém podle nich také občas je, že na jednom rodinném počítači musí rodič vykonávat home office a zároveň by na něm měla probíhat výuka jednoho i více dětí. Upozorňují, že některé rodiny nemají tiskárny, skenery či potřebné programy, rovněž mají nestabilní internetové připojení.

V této souvislosti je každopádně vhodné připomenout slova prezidenta Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého, který v rozhovoru pro Právo poznamenal, že je třeba si uvědomit, že látku nemá zadanou rodič, ale žák. A že minimálně od 3. třídy ZŠ by už škola měla komunikovat přímo s ním.

Dále průzkum vyzdvihuje nápady rodičů na zlepšení. Rodiče si například často přejí, aby byli učitelé v domácí výuce více přítomni - formou pravidelné, ale relativně krátké on-line výuky, kde by učitel látku vysvětlil.

„V ideálním případě by měl učitel žákům také dávat zpětnou vazbu,“ stojí ve zprávě. Rodiče by mnohdy také uvítali omezení šíře a rozsahu učiva a nechali by jen hlavní předměty.