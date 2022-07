Vědci představili výsledky výzkumu Mendelovy DNA. Měl nadprůměrnou hlavu

„Objem jeho lebky byl téměř 160 cm3, což je nad průměrným objemem u současných mužů. To však souvisí s tvarem jeho lebky a jeho genialitu to nepotvrzuje. V literatuře bylo mnohokrát prokázáno, že velikost mozku a míra inteligence spolu nijak nesouvisí,“ zdůraznila Eva Drozdová z Laboratoře biologické a molekulární antropologie Přírodovědecké fakulty MUNI.

Společně s výzkumem hrobky se vědci pustili i do hledání Mendelových osobních věcí v augustiniánském opatství, které mohou přinést nejen nové informace o Mendelově životě, ale také vzorky jeho biologického materiálu – např. stopy jeho DNA.

Přestože zemřel ve věku 62 let, jeho pozůstatky odpovídaly muži o tři roky staršímu. „Kostru a klouby měl v dobré kondici patrně proto, že měl sedavé zaměstnání. Zemřel ale nemocný, což se projevilo spíše na měkkých tkáních,“ upřesnila Drozdová.

Právě podrobnou analýzou zbytků měkkých tkání budou vědci ve výzkumu pokračovat. Pracovat budou i s rozborem Mendelova genomu. „Budeme se o něm schopni dozvědět prakticky to, co o sobě ví dnešní člověk,“ doplnila vědkyně.

Archeologický a antropologický terénní výzkum na Ústředním hřbitově města Brna probíhal v období od 6. do 30. června 2021.

„Věříme, že i sám Mendel by měl z těchto výsledků radost, jako vědce by ho určitě velmi zajímal výzkumný projekt využívající nejnovější genetické technologie. Byl by také nepochybně velmi hrdý na rozvoj genetiky, tedy vědy, jejíž základy před více než 150 lety v Brně položil,“ uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium MUNI a genetička Šárka Pospíšilová, která terénní práce vedla.