V meteoritu našli hvězdný prach, který je mnohem starší než sluneční soustava

Prvenství ve stáří patří zrnkům hvězdného prachu ukrytým v kosmickém tělese, uvedla s odkazem na článek v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) britská zpravodajská stanice BBC.

Díky těmto údajům pak odvodili stáří vzorků. Deset procent zrn bylo starší než 5,5 miliardy let, většina zhruba 4,6 až 4,9 miliardy let, přičemž věk Země je 4,5 miliardy let a Slunce 4,6 miliardy let.