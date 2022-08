Ukrajinských uprchlíků bude v září ve školách rozhodně méně než 130 tisíc, sdělilo MŠMT

Do adaptačních a jazykových kurzů se zapojilo přes 30 tisíc ukrajinských dětí

Pokud by neměly místo v běžných třídách, mohou pro ukrajinské uprchlíky vytvářet i oddělené třídy.

Podle údajů MŠMT ke konci června přišlo do škol v Česku od začátku ruské invaze zhruba 39 tisíc dětí z Ukrajiny.

Zápisy Ukrajinců na školní rok 2022/2023 se v základních a mateřských školách konaly od 1. června do 15. července.

České děti se zapisovaly ke školní docházce v dubnu a do školek v květnu. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108 tisíc dětí a do školek kolem 116 tisíc.