Testování zaměstnanců škol od 17. ledna? V ZŠ a SŠ jednou týdně, ve školkách dvakrát

Různě časté testování zaměstnanců podle typů škol vyplývá z informací , které ministerstvo školství rozeslalo v úterý do škol.

„Od 17. ledna bude ve školách probíhat testování žáků i zaměstnanců. V případě pozitivního antigenního testu bude výsledek verifikován PCR testem,” okomentoval to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Naopak v mateřských školách se v současnosti děti ani zaměstnanci netestují, nově by se tak pracovníci školek měli testovat dvakrát týdně. „Detailnější informace o novém obecném režimu testování zaměstnanců zašleme v průběhu tohoto týdne,“ uvedl resort školství.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že kvůli zkouškovému období se nyní testování vysokých škol týkat nebude. Je to podle něj po dohodě s rektory, protože studenti nyní nejsou v prezenční výuce.

Ministerstvo školám také sdělilo, že i když se nyní na základních a středních školách testují všichni, karanténa se zatím nenařizuje lidem s očkováním nebo po prodělání covidu-19. Od 17. ledna se ale podle úřadu uvažuje o jiné úpravě. Upřesnit to chce později.

Do karantény by podle jeho informací měli nyní směřovat lidé, kteří byli s nakaženým v úzkém kontaktu dva dny před objevením příznaků nemoci nebo před pozitivním testem. Ve školách se to týká hlavně situací, kdy spolu byli žáci a učitelé bez respirátoru ve vzdálenosti menší než 1,5 metru minimálně pět minut.