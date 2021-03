Střední školy mohou nejpozději dnes rozhodnout, zda přijmou žáky bez přijímaček

Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se mají podle dosavadního harmonogramu konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Školní přijímací zkoušky by měly být na maturitních oborech od 12. do 28. dubna.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ale minulý týden sdělila, že úřad kvůli epidemii covidu-19 zvažuje posunutí termínů. Rozhodnout by se podle ní mohlo do konce aktuálního týdne. Už loni se přijímací zkoušky kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Školy podle něj mohou předat údaje o uchazečích do informačního systému Cermatu do poloviny tohoto týdne. Loni se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69 tisíc uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25 tisíc žáků pátých a sedmých tříd. Většina se hlásila na dvě školy.

Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moct přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol nicméně podle zjištění ČTK zůstala u jednotných přijímacích testů.

Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohli v aktuálním školním roce podávat přihlášku do 30. listopadu. Talentové zkoušky do uměleckých oborů se dělaly v lednu, na sportovních gymnáziích jejich období začalo rovněž v lednu a potrvá do konce března.