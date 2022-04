Sociolog: V pražských základkách mohou od září chybět místa až pro 3000 dětí

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) už dříve uvedl, že v Česku je asi 125 tisíc ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. Podle výsledků průzkumu ministerstva k 7. dubnu chodilo do mateřských škol 3310 ukrajinských dětí a 23 204 do škol základních. Školky měly ještě kolem 12 900 volných míst a základní školy přibližně 150 500.

Podle něj se tak asi bude muset v Praze navyšovat kapacita škol a organizovat rozvážení dětí autobusy do vzdálenějších míst. Doporučoval by zvážit i snahu o to, aby se část uprchlíků bez práce přestěhovala do jiných lokalit. „Já myslím, že by to bylo asi v nějakých nižších tisícovkách uprchlíků smysluplné,“ uvedl.