Slavné meteority přepravila do Olomouce policejní eskorta

Kusy nápadně těžkých kamenů našli dělníci v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců, přičemž stáří lokality s ohništi a pazourkovými nástroji je datováno do doby před 18 tisíci lety.

„Unikát těchto meteoritů spočívá v kontextu, ve kterém byly nalezeny. Meteority padají pořád, ale tyto byly nalezeny v místě paleolitického sídliště v Opavě-Kylešovicích, které bývá datováno zhruba do doby před 18 tisíci lety. Meteority byly objeveny v červenci 1925, stejně jako Věstonická venuše, a byly předány do Slezského zemského muzea archeologovi Gustavu Stumpfovi, který je zařadil do sbírky,“ řekla novinářům kurátorka geologické sbírky Slezského zemského muzea Lenka Jarošová.