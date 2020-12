Školy v roce 2020? Výuka na dálku i změny u maturit

Školy se kvůli šíření nového viru zavřely 11. března a do konce června se už úplně neotevřely. Vláda nechala otevřené jen školky, ale 95 procent se jich pak zavřelo rozhodnutím zřizovatelů. Děti se učily z domova, ale výuka na dálku nebyla povinná.

Podle průzkumu České školní inspekce se tak asi 10 000 dětí do výuky vůbec nezapojilo. Přibližně pětina z milionu žáků základních škol pak při výuce neměla možnost online připojení.

Kvůli zhoršení epidemie po zahájení školní roku přešly na výuku na dálku jako první vysoké školy, a to na konci září. Další školy je následovaly v první polovině října a jako poslední školy speciální 2. listopadu. V provozu zůstaly jen školky. Do lavic se žáci začali v omezené míře vracet od 18. listopadu, běžný provoz škol se ale do Vánoc neobnovil. Ve školách začaly být povinné roušky a zakázaný byl zpěv a tělocvik.