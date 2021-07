Sedmdesát let s důležitým plastem: izotaktickým polypropylenem

„Jako u mnoho jiných významných objevů, tak i k vynálezu polypropylenu došlo na různých místech světa zhruba ve stejné době. Jako by příprava polypropylenu z jednoduchého olefinu propylenu už visela ve vzduchu. Na první pohled to vypadá jednoduše. Stačilo by rozevřít v molekule propylenu dvojnou vazbu a vzniklé dvojfunkční jednotky pak spojit do řetězce polypropylenu,” poznamenal Raab.