Ruská věčně zmrzlá půda taje. Propadají se domy, ohrožuje to infrastrukturu

Vzhledem k tomu, že se Rusko otepluje 2,8krát rychleji, než je celosvětový průměr, tání dlouho zamrzlé sibiřské tundry způsobuje uvolňování skleníkových plynů. Vědci se obávají, že by to mohlo zmařit celosvětové úsilí o omezení emisí způsobujících oteplování klimatu.

„Pokud současné tempo oteplování bude pokračovat, Rusko by mohlo do roku 2050 čelit škodám na infrastruktuře ve výši sedm bilionů rublů (přes dva biliony korun),“ varuje Michail Železnjak, ředitel Ústavu pro výzkum permafrostu P. I. Melnikova, jenž sídlí v Jakutsku.

Desetitisícová Čurapča přišla o své letiště kvůli tání permafrostu už v 90. letech minulého století, upozorňují odborníci. Hrbolatá krajina v okolí obce, která se nachází zhruba 5000 kilometrů východně od Moskvy, připomíná obří bublinkovou fólii. Je to důsledek tání ledových klínů v zemi, což způsobilo, že se země rozdrolila, poklesla, nebo se úplně propadla.

Tento výzkumník změny na letišti v Čurapči studuje už několik let. Zjistil, že některá místa klesají v průměru o dva až čtyři centimetry ročně, další se propadají až o 12 centimetrů.

Rusko proto kvůli změnám investuje do lepšího monitorování podzemního tání. „Nevíme, co se s ním vlastně děje,“ uvedl v srpnu ministr přírodních zdrojů a ekologie Alexandr Kozlov. „Monitorování potřebujeme nejen proto, abychom věděli, co a jak taje. Vědci ho využijí k předvídání následků (tání) a zjistí, jak předcházet nehodám,“ dodal.