Roskosmos chce také nabízet turistické lety kolem Měsíce. Ale až po roce 2030

V té době, tj. v roce 2023, by podle záměrů Muska měla mít za sebou první takovou turistickou cestu velká loď Starship. Tu jeho společnost staví pro výpravy lidí do hlubokého vesmíru, včetně letů na Měsíc a na Mars. První nepilotovaný let prototypu Starship na oběžnou dráhu kolem Země by Musk chtěl mít za sebou už zanedlouho, ale termín je zatím nejistý.