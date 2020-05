Rektor ZČU má obavy o osud povinné školní docházky

„Všimněte si, že veškeré kroky vlády – samozřejmě nejen české – se zejména na počátku krize opíraly o stanoviska odborníků. Role expertů, kteří navíc lidem situaci srozumitelně vysvětlí, dokážou být dostatečně objektivní a nepodlehnout vábení politicky motivované stylizace, se stává zcela zásadní,” upozorňuje rektor Holeček v textu, který Novinkám poslala mluvčí ZČU Šárka Stará a který je i na univerzitním webu.

Proto je podle něj jedním ze základních úkolů společnosti věnovat výchově odborníků pozornost.

„Právě proto musí být vysoké školy samostatné a vnitřně svobodné. Ovšem vysoké školy jsou vrcholnou součástí celého vzdělávacího systému. Bez soustavné péče o vzdělávání na všech stupních by ani ony nemohly plnit svou roli,” pokračoval.

Kvůli koronaviru se snad poprvé od doby Marie Terezie mimoděk otevřela otázka, k čemu je vlastně povinná školní docházka. Miroslav Holeček, rektor ZČU

Podle rektora péče o vzdělávání s krizí způsobenou virem SARS-CoV-2 silně souvisí.

„Celý systém se opírá o to, že lidé věří ve smysl vzdělávání. Věří, že je pro jejich děti důležité, aby chodily do škol a po mnoho let se v nich vzdělávaly. Samozřejmě se vedou debaty, jak děti učit a co je učit. Ale o povinné školní docházce a o tom, že organizace vzdělávací struktury je rolí státu, nikdo nepochybuje,” prohlásil.

Holeček připomněl, že když se 12. března uzavřely školy, hovořilo se o uzavření na měsíc.

„Nyní je už polovina května, a ačkoli se život pomalu vrací do normálu, otevírají se obchodní centra, kina, divadla a začnou se pořádat akce pro mnoho lidí, školy jsou stále prakticky uzavřeny. Proč už děti také nechodí do školy? Proč se tam nemohou alespoň na měsíc vrátit, aby si prošly učivo, které se samy nebo s rodiči učily doma?” táže se.

Od 11. května do škol chodí dobrovolně deváťáci a žáci závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Od 25. května do škol budou moci dobrovolně nastoupit školáci na prvním stupni ZŠ. Ti na druhém stupni se možná do škol vrátí během června, o tom však vláda ještě definitivně nerozhodla.

Rektor zmínil, že každý stát cítí, že je třeba urychleně opět rozhýbat ekonomiku. „Zahájit opět povinnou školní docházku však není ekonomicky nutné. A tak se toto téma někam odsouvá, vymýšlí se jakási poloviční školní docházka založená na dobrovolnosti, děti jsou zmatené, rodiče ani učitelé netuší, co bude,” konstatoval.

Jako by se tak dle jeho slov z důvodu koronavirové pandemie snad poprvé od doby Marie Terezie mimoděk otevřela otázka, k čemu je vlastně povinná školní docházka.

Je sice podle něj prospěšné, že se ukázalo, jak dovedeme použít prvky on-line vzdělávání, hlavním účelem školy ale přece není jen to, aby se žáci a studenti učili soubory znalostí, dodal.

„Velkým úkolem školy je, aby byla prostorem pro setkávání a spolupráci dětí z různých rodin a sociálních skupin. Školy tu nejsou proto, aby vzdělávaly elitu, ale aby pozvedávaly a formovaly celou společnost,” řekl rektor dále s tím, že ne všude panuje takové rodinné zázemí, aby se děti mohly dobře vzdělávat distančně doma.

Tápání v otázce znovuotevření škol jako nebezpečný precedens?

Současné tápání v otázce znovuotevření škol považuje rektor ZČU za velmi nebezpečné. Zvláště pokud se otevírají otázky, jestli by neměl být vzdělávací systém výrazně zreformován, či zda by se jeho významná část neměla přenést do on-line prostoru.

„Pokud se politici začnou dokonce zaobírat otázkou, jestli by neměl být vzdělávací systém založen více na dobrovolnosti, řítíme se do velkého problému,” uvedl a hned nabídl svůj pohled, proč by mohly dva měsíce zničit něco, co funguje přes 200 let, ačkoli školství už přežilo množství reforem.

„Přežilo je proto, že je založeno na kvalitních základech. Ty stojí na tom, jak lidé školství vnímají. Pokud všichni považují za samozřejmost, že děti chodí do školy, musí se naučit násobilku, vyjmenovaná slova a cizí jazyk, školství žádná reforma ani politický otřes vážně neohrozí. Ale pokud se toto zpochybní a lidé si začnou říkat, proč se děti mají učit násobilku či pravopis a proč do školy vlastně chodit, tak už školství nikdo nedá dohromady,” shrnul.

V září se sice má vše vrátit do starých kolejí, Holeček se nicméně podzimu obává. Spousta rodičů je podle něj natolik ovlivněna médii, politiky a vším, co se kolem nemoci covid-19 strhlo, že je možná poprvé napadlo, že posílat děti do školy je nebezpečné.

„Proč by měly děti chodit do školy na podzim, když do ní nejdou v červnu, kdy se dá celý den větrat a kdy je nejmenší nemocnost?” nabídl možnou pochybnost.

Vytvořili jsme tak podle něj nebezpečný precedens, protože dosud nikoho nenapadlo, že když přijde chřipkové období, děti se ve škole mohou nakazit a doma přenesou virus dále. Nelíbí se mu, že daná situace prý ze školáků udělala přenašeče virů. Ve škole podle něj velká životní nebezpečí nečekají, naopak kvalitní vzdělání má být tou nejlepší cestou.

„Rodiče by proto měli pro své děti vyžadovat, aby vzdělávací systém okamžitě začal opět naplno fungovat,” zdůraznil Holeček.

„Politici musí projevit odvahu a co nejdříve zahájit povinnou školní docházku. Musíme ji uhájit i navzdory tomu všemu, co se nyní v hlavách lidí napáchalo. Svůj podíl na tom má i zpravodajství, které vytváří dojem, že dosud tu panovala jakási idyla a teď najednou začali mít lidé zdravotní problémy a začali i umírat,” uzavřel.

