Příroda se probouzí nečekaně brzy. Začala pylová sezona

„Zatímco přesně před rokem jsme v tomto období převážně hovořili o tzv. ledových dnech (např. na stanici Praha-Ruzyně teplota po ránu klesla na -16 °C a v maximech to byl -1 °C) a na celém území ležel sníh, tak letos skloňujeme výrazně nadprůměrné teploty. Kupříkladu v pondělí ve 14 hodin bylo v Plzni-Mikulce dokonce 9,7 stupně Celsia,“ okomentovala pro Novinky meteoroložka Dagmar Honsová současné počasí ve srovnání s obdobím před rokem.

Obecně platí, že nejvíce pylů je v letním půlroce v ovzduší za teplého, suchého a větrného počasí. „Naopak déšť dokáže pylové částice z ovzduší alespoň na chvíli vymýt. Proto by se alergici do přírody měli vydávat hned po dešti,“ radí Honsová s tím, že nejvíce agresivní jsou pylová zrna před bouřkou, kdy dochází k jejich praskání a uvolnění alergenů do ovzduší.