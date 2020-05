Přeji si od června pustit do škol i druhý stupeň, řekl Plaga

„Stojím o to, aby se aspoň v nějakém dobrovolném módu vrátily do škol i druhé stupně v měsíci červnu. Vnímám, že by se ty děti a studenti měli aspoň potkat. Můžete mít tisíc výhrad k tomu, že už to nebude o vzdělávání. Kdo si ještě pamatuje, co probíhá v červnu ve škole, tak ano, uznávám… Je to v tom rozvolňovacím scénáři od samého počátku, přál bych si to,“ řekl ve středu poslancům Plaga.