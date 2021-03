Poslední pololetí už jen příprava na maturitu, žádá studentský návrh zákona. Míří do Sněmovny

Vláda se k návrhu, podle kterého by se maturanti měli v posledním pololetí hlavně připravovat na danou zkoušku, celkově postavila neutrálně. Jen doporučuje dořešit, zda by se změna neměla vztahovat i na žáky, jejichž studium končí závěrečnou zkouškou - aktuálně se totiž návrh vztahuje jen na maturitní obory.

Nejprve chci říct, že tímto zákonem, který byl vyjednán napříč politickým spektrem, se posouvá první pololetí ve čtvrtých ročnících středních škol do 15. března. Studentům a učitelům to přidá měsíc a půl kvalitní výuky a jasně se tím oddělí středoškolské vzdělání, příprava na maturitu a příprava na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Druhé pololetí proběhne od 15. března do 30. dubna. Tento měsíc a půl by se pak využil buď na výuku maturitních předmětů a odborných seminářů připravujících studenty na přijímačky na VŠ (to ocení především gymnázia), nebo se dá využít k odborným praxím (což je dobré pro střední odborné školy). Jaká varianta se zvolí, bude na řediteli dané školy, který nejlépe ví, co je pro jeho typ školy výhodné.