Počet žádostí škol o přerušení výuky stoupl na 56, hlásí MŠMT

Ředitelé podle Zajíčka většinou nechtějí vyhlašovat volno nebo žádat o změnu organizace školního roku, protože to by znamenalo přerušení výuky. Vzhledem k obtížnosti zajištění prezenčního vzdělávání a bezpečného prostředí ve školách by podle něj někde už nyní pomohlo, kdyby mohli rozhodnout o převedení výuky do online prostředí.