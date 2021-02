Pětina rodičů znevýhodněných dětí je bez kontaktu se školou, zjistilo šetření

„Tyto děti žijí v prostředí, kde není nikdo, kdo by jim dokázal s učivem pomoci. Pokud látku nepochopí během výuky, přestávají stíhat a začnou za zbytkem třídy zaostávat,“ doplnila Stehlíková.

Výsledky také ukázaly, že většina učitelů zadané úkoly kontroluje. Čtyři z pěti to dělají pravidelně, 15 procent alespoň někdy, pět procent učitelů žádnou kontrolu neprovádí. Práci známkuje více než polovina učitelů, pětina nikdy.

Do škol se 1. února další žáci nevrátí

Kvůli protikoronavirovým opatřením byla většina žáků a studentů ve škole jen pár týdnů. Nyní mohou do škol chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, žáci speciálních škol a mateřských škol. Návrat dalších ročníků do škol by měl přijít podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) tehdy, až budou podmínky k trvalému udržení docházky.