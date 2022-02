Organizace se shodly na prioritách pro odkládanou novelu zákona o učitelích

Podle organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit je novela příležitostí, jak do českého školství přinést řadu smysluplných a potřebných změn. Chtějí, aby se v ní definovaly chybějící podpůrné pedagogické profese, jejichž nedostatek se ve školách projevil i při distanční výuce.

Jde podle nich např. o sociální pedagogy, školní psychology, školní speciální pedagogy a školské logopedy. Se zavedením podpůrných pozic do škol počítá rovněž programové prohlášení vlády.

Ujasnit by se mělo také postavení tzv. provázejících učitelů, kteří se věnují studentům učitelství na praxi, upozornily organizace. Stanovit by se podle nich měly požadavky na vstup do této role, dotyčným kantorům snížit počet vyučovacích hodin a zajistit jejich podporu.