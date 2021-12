Od padajících hvězd po zatmění Slunce. Rok 2022 slibuje působivá nebeská představení

„Od března do konce května se předvedou všechny planety v sérii vzájemných konjunkcí a setkání s Měsícem. Ve druhé polovině roku začne noční obloze kralovat Mars, který počátkem prosince dosáhne opozice a ve spolupráci s Měsícem předvede mimořádnou podívanou. Nejnápadnějším úkazem vůbec bude říjnové zatmění Slunce,” shrnul tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

„Jelikož se v této části oblohy ve středověku zakreslovalo souhvězdí Quadrans Muralis, nazývají se meteory tohoto roje Kvadrantidy. Měsíc bude kolem novu, takže nebude rušit svým svitem. Dívejte se na místě daleko od pouličního osvětlení, s dobrým výhledem směrem na východ, od večera až do brzkých ranních hodin,” radí ředitel Hvězdárny a planetárium Brno Jiří Dušek.

„Vrchol aktivity roje připadá na 3. ledna ve 21:40 SEČ. To se sice bude radiant (tj. místo, odkud meteory zdánlivě vylétají), nacházející se v souhvězdí Pastýře, nacházet nízko nad severním obzorem, ale v průběhu dalších hodin již výrazně vystoupá. Nejlepší je tak meteory roje vyhlížet po půlnoci až k rozbřesku,” doplnil astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Samotnou trojici planet nejlépe uvidíme mezi 13. a 17. únorem, kdy se Merkur dostane do úhlově nejvzdálenějšího bodu od Slunce. „Tehdy planety objevíme nad jihovýchodem již okolo 6:30 ráno,” upřesnil Horálek.

Poslední čtvrť Měsíce nastává už 24. března, tedy krátce po jarní rovnodennosti, díky čemuž bude možné na konci března vždy v první polovině noci vyhlížet „březnovou zář pro fajnšmekry“, tzv. zvířetníkové světlo. To se táhne podél ekliptiky (roviny zemské dráhy, která se na obloze pomyslně promítá do zvířetníkových souhvězdí) a nejde podle Horálka vlastně o nic jiného než prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku, na který se ze Země díváme z boku a který rozptyluje sluneční záření.