Obsah přijímaček na střední by se měl podle ministra změnit. Chystá se i nový předmět

Podle Plagy by jednotná zkouška mohla tvořit jen polovinu hodnocení a střední školy by měly přihlížet více také ke kontinuální činnosti žáka ve složce s jeho pracemi.

Původní harmonogram zavedení techniky do učebních plánů by se podle ministra Plagy měl dodržet. Technika by tak měla být v základních školách povinná od podzimu 2022.

Ministerstvo už loni v létě uvedlo, že koncepce výuky techniky je připravená, ale konečnou podobu chce úřad přizpůsobit podmínkám v praxi. Mluvčí ministra Aneta Lednová tehdy uvedla, že v ideálním případě by podle úřadu mohla být technika povinná ve všech ročnících druhého stupně ZŠ, a to jednu hodinu týdně. Plaga později zmínil, že by se technika spíš měla začlenit do jiných předmětů.