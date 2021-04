Nespokojení středoškoláci založili odboj. Nechceme nikoho svrhnout, jen zlepšit české školství, tvrdí

Několik českých gymnazistů založilo organizaci Národní studentský odboj (NSO), protože nejsou spokojeni s naším školstvím. Podle svých slov rozhodně nechtějí svrhnout MŠMT, ale hodlají dát příležitost co nejvíce studentům zapojit se do dění v tuzemském školství a pokusit se o jeho zlepšení. Školy by se prý měly více zaměřovat na znalosti a kompetence, bez kterých se neobejdeme.