NASA nezabránila srážce s asteroidem a ten dopadl na Česko, ukázala simulace

Astronomové na úkolu reálně pracovali čtyři dny během své konference, od 26. do 29. dubna. Použili radarové systémy a nejmodernější technologie, a to včetně největšího teleskopu na světě. Během té doby se o hypotetickém asteroidu postupně objevovaly nové informace.

Účastníci simulace zvažovali různé mise, ve kterých by se kosmická loď mohla pokusit objekt zničit nebo jej odvrátit z cesty. Většina možností, např. vychýlení pomocí vysokoenergetického nárazu, vyslání kosmické lodi na odklon tělesa či s použitím iontových paprsků, by způsobila jen mírné posunutí cíleného tělesa, upozornila agentura Reuters.

Pokud by se však nějaká akce provedla s dostatečným předstihem, i malý odklon by se v okamžiku přiblížení asteroidu k Zemi stal velkým. Vědci ale dospěli k závěru, že taková mise - příprava vesmírného plavidla, které by do asteroidu narazilo - by se během půl roku do střetu nedala zrealizovat.