Naděje pro medicínu? Švédové obnovili mozek po mrtvici, zatím jen u potkanů

Transplantací lidských buněk vypěstovaných v laboratoři odborníci potkanům (ačkoli se často hovoří o „laboratorních krysách” a anglický termín „rat” mezi nimi nerozlišuje, vědci obecně většinou v laboratořích pracují s potkany - pozn. aut.) vrátili vládu nad ochrnutou končetinou, která jim přestala sloužit poté, co byl jejich mozek poškozený mrtvicí.

Několik předchozích studií nejen tohoto týmu ukázalo, že je možné transplantovat nervové buňky získané z lidských kmenových buněk či z přeměněných buněk do mozků laboratorních potkanů ​​postižených mrtvicí. Nebylo však známo, zda mohou transplantované buňky správně vytvářet spojení v mozku živočichů ​​způsobem, který obnovuje normální pohyb a smysly.

Vědci použili lidské kožní buňky, které byly přeprogramovány v laboratoři, aby se staly nervovými buňkami. Poté byly transplantovány do mozkové kůry potkanů ​​v části mozku, která je nejčastěji poškozena po mrtvici.

Testovaly se kmenové buňky kostní dřeně či nervové kmenové buňky, které dávají vzniknout novým neuronům ve zdravém mozku. Experti sice nevěřili, že by se podařilo buňky skutečně nahradit, právě to ale nyní mezinárodní tým ve Švédsku dokázal.

Jak přesně neurologové postupovali? Nejprve pokusným potkanům zaškrtili cévu dodávající krev do části mozkové kůry zodpovědné za ovládání přední končetiny. Napodobili tak mrtvici, po které pacientovi ochrne ruka.

Dva dny po zákroku přistoupili k léčbě. Do postiženého místa vnesli lidské nervové buňky vypěstované v laboratoři, které nejdříve získali z kůže dárce. V kožních buňkách aktivovali čtveřici vybraných genů a specializované buňky tím proměnili na cosi jako univerzální buněčnou surovinu, ze které lze specifickou změnou kultivačních podmínek vypěstovat jakýkoli typ buněk lidského těla.

Takto odebrané buňky přeměnili na buňky nervového systému a doufali, že potkanům aspoň částečně nahradí mozkovou tkáň poškozenou uměle navozenou mrtvicí. Léčebné buňky se v mozku nejen uchytily, ale propojily se s neurony okolní mozkové kůry. Po půl roce dosáhly výběžky léčebných neuronů až do protější mozkové polokoule, kde se propojily s neurony centra řídícího pohyb přední tlapky.

Výsledkem bylo, že se potkani z mrtvice zotavili, mohli končetinou pohybovat a dokonce se jim do ní navrátila i schopnost hmatu. Rozsah poškozené tkáně se nezmenšil, mozek tedy sám neregeneroval a došlo tedy k úspěšné výměně buněk.

V mozku panuje podle vědců naprostá tma, proto tam upravené neurony pracují. Léčeným potkanům se nicméně zavedlo do lebky jemné optické vlákno, díky kterému se do mozku přivedlo světlo. Neurony pak v dané oblasti mozku vědci osvícením vyřazovali z činnosti a vypínáním světla je opět do činnosti uváděli. Jakmile světelný podnět léčebné neurony zablokoval, potkani znovu ochrnuli. A naopak.