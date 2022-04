Na táborech budou pilovat češtinu

„Budeme dělat kurzy češtiny, které pro malé děti plánujeme formou hry. Máme tam i sportovní kempy, o kterých jsme jednali s fotbalovou asociací,“ popsala Právu ředitelka Nadačního fondu Děti Ukrajiny Veronika Pavlová.

Navštěvovat by je mohly bezplatně, dodala. Nadace spolupracuje s dalšími spolky.

Na léto chceme zorganizovat i výlety, aby děti viděly přírodu a památky Veronika Pavlová, Nadační fond Děti Ukrajiny

Umělecky založené děti mohou chodit do vybraných pražských galerií na terapie uměním (artterapie). „Na léto chceme zorganizovat i různé výlety, aby děti viděly české lesy, přírodu, navštívily památky,“ doplnila Pavlová.

Společně české i ukrajinské děti

Příměstské tábory pro 15členné skupiny chystá i 1. slovanské gymnázium v Praze, kde od března funguje pro ukrajinské děti jednotřídka.

„Po psychologické a socializační fázi je potřeba nastartovat i intenzivní vzdělávací proces, pokud se rodiče rozhodnou zůstat v Česku. Jazyková výuka se musí zintenzivnit a letní tábory jsou úžasnou příležitostí, jak to dohnat,“ řekla Právu ředitelka školy Taťjana Pergler.

Kurzy plánují od června do srpna. Výuku češtiny proloží výlety po galeriích a památkách v Praze, aby děti zůstaly v kontaktu s češtinou.

O něco jiný postup plánuje brněnské středisko volného času Lužánky. I oni chtějí na táborech dávkovat dětem česká slovíčka a gramatiku. Už teď k tomu mají několik kurzů, na které chtějí navázat. Skupiny účastníků ale chtějí promíchat.

„Určitě nabídneme místa v aktuálním seznamu příměstských a pobytových táborů, aby se mohly ukrajinské děti začlenit do českého prostředí, mezi české děti,“ řekla Právu Kristýna Kolibová, mluvčí střediska.

Pro ukrajinské děti by měly být tábory financované z dotací ministerstva školství. Pro rodiče tedy zdarma. Zatím není jasné, kolik táborů se podaří zorganizovat. Oslovené organizace se shodují, že bude záležet na možnostech lektorů a táborových vedoucích.

Zaplněno už mají například v Domově dětí a mládeže Třebíč. Pro ukrajinské maminky s dětmi tam pořádají komunitní setkání. Na zorganizování dalších táborových turnusů ale kapacity nemají.

„Pokud by se do léta situace změnila, tedy byl by zájem a personální i prostorové kapacity, tak předpokládám, že bychom vy­užili finanční výzvy MŠMT na podporu adaptačních aktivit ukrajinských dětí,“ doplnila ředitelka DDM Jarmila Pavlíčková.

Do pátku přišlo do Česka podle odhadů vlády přes 300 tisíc uprchlíků. Zhruba třetinu tvoří děti do 15 let. Dočasná ochrana byla udělena zhruba 286 tisícům z nich.