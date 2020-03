Na Mars v létě odletí s roverem NASA jména 11 milionů lidí. Pokud nezasáhne koronavirus

Americké vozítko má do vesmíru vynést raketa Atlas V z floridského Mysu Canaveral v časovém rozmezí od 17. července do 5. srpna. Přistání na rudé planetě v oblasti kráteru Jezero v současné době NASA plánuje na 18. února příštího roku.

Perseverance je šestikolový automatický vědecký rover o hmotnosti 1043 kilogramů. Jeho mise zahrnuje především hledání známek možného minulého, nikoli současného, života na Marsu . Robotické vozítko bude také shromažďovat údaje o klimatu a geologii planety a sbírat vzorky hornin a prachu, které by někdy v budoucnu měly být přepraveny na Zemi.

Jde jen o to, aby misi nepotkalo to, co se stalo té evropsko-ruské s názvem ExoMars. Ta se kvůli situaci kolem koronaviru v Evropě již o dva roky odložila, jak Novinky informovaly.