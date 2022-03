Na děti se téma Ukrajiny valí odevšad. Je toho na ně moc, upozorňují psychologové

„Kolegové z odborné skupiny školních psychologů zmiňovali případ chlapce, který odmítl jít do skautu, protože se tam zase bude mluvit o válce. Od tabuizace problému se dostáváme k opačnému extrému. Takže u nás na škole se držíme přísloví všeho s mírou,“ doplnila.

Informační přehlcení potvrzuje i školní psycholožka Iveta Rebrová. „V tuto chvíli, když se zmíní téma Ukrajiny, žáci reagují spíše slovy: ‚Už zase?‘ Zdá se, že jsou tohoto tématu již plní, proto teď spíš cílíme na to, aby věděli, že se mohou kvůli tíživé situaci cítit různě, a pokud toho na ně bude moc, ať o tom mluví,“ vysvětlila psycholožka a dodala:

Ředitelka školy: Popisují nám, že je to ještě horší, než vidíme ve zprávách

Přímo se strachem z války ji požádal o konzultace jeden žák. „Pro některé z nich jsou nejtíživější emotivní záběry v televizi, přemíra informací anebo zmatené informace, zprávy před spaním, které pak vyvolávají špatné sny. Individuálně pak řešíme, co by jim mohlo pomoci,“ doplnila Rebrová.

Do zvládání se promítají i poslední dva roky pandemie, které přivedly do ordinací psychologů mnoho dětí.

Rodiče by neměli přenášet své obavy a úzkost na děti. Odbourat stres a zmírnit psychickou zátěž pomáhá aktivita. Pomáhat teď chtějí děti rodinám, které uprchly do Česka. Mnoho škol se pustilo do humanitárních sbírek. Ať už vlastních, nebo podpořily jiné. Vyvěšovaly se ukrajinské vlajky, zdobily tematicky chodby, kreslily se obrázky na projev podpory.