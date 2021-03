MŠMT: Školy se mají snažit do výuky na dálku zapojit všechny děti

Česká školní inspekce ve středu informovala, že rok od prvního přechodu škol na výuku na dálku zůstává v ČR bez techniky pro výuku online 50 000 dětí a kolem 10 000 se zřejmě neúčastní distančního vzdělávání vůbec.

Podle ministerstva je proto třeba, aby se školy na tyto žáky zaměřily při poskytování individuálních konzultací. Nabízet je mají v takové formě, aby byly dostupné všem bez rozdílu a aby měly patřičný efekt.

Může se jednat o telefonické hovory, chat, e-maily či osobní konzultace v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními, vyjmenoval úřad.

Odměnit učitele

Vyučující, kteří konzultace poskytují, by podle doporučení MŠMT mělo vedení školy odměnit v platu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) připomněl, že se letos ve školách opět zvýšily peníze na nenárokové složky výdělků.

Využívání konzultací a množství zapojených žáků chce podle něj ministerstvo začít sledovat více a pravidelně. Dodal, že o spolupráci v tom požádal školní inspekci.

Pokud se žák do distanční výuky nezapojuje, i když má potřebnou techniku, má škola podle ministerstva rodinu kontaktovat telefonem či zprávou, zjistit důvody absence a pomoct případný problém odstranit.

„Pro komunikaci se zákonnými zástupci žáků, které je obtížné do distančního vzdělávání zapojit, doporučujeme využít také neziskové organizace zabývající se podporou socio-ekonomicky či kulturně znevýhodněných rodin nebo se obrátit na sociální odbor,” uvedl úřad.

Odbornice: Zjištění dokazují nedostatečnou podporu žáků

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Klára Laurenčíková reagovala, že školy se na pomoc sociálního odboru či neziskových organizací spoléhat nemohou. Systém podpory by podle ní měl spočívat spíš na spolupráci ministerstva a obcí s řediteli škol.

Informace školní inspekce o žácích, kteří se neúčastní výuky online, dokazují podle ní nesystematičnost podpory pro ohrožené a znevýhodněné děti. Školy by podle ní měly mít jasné instrukce k evidenci nezapojených žáků a k postupu, jak je mají kontaktovat a zajistit jim individualizovanou pomoc.

„Máme tu reálně 60 tisíc dětí akutně ohrožených tím, že roční výpadek v učení bez intenzivní podpory možná nedoženou a může to zásadně ovlivnit jejich další vzdělávací a profesní možnosti,” obává se Laurenčíková.

Vláda by proto podle ní měla nastavit kvalitní plán pro návrat dětí do škol, který by zahrnoval jak učení, tak psychosociální pomoc. „Školy by se na různé formy doučování měly chystat už nyní,” podotkla.

Kdy se školy otevřou?

„Já vám v současné době neumím říct termín, kdy by došlo k tomu, že se začnou vracet děti do školy. Pravděpodobně to bude v průběhu druhé poloviny dubna,” odpověděl ve středu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na otázku poslanců sněmovního zdravotního výboru, kdy se děti vrátí do škol.

Už v úterý resort zdravotnictví uvedl, že návrat do škol bude jedním z prvních opatření, které se uvolní. Primárně by se měli vrátit žáci první a druhé třídy a také děti do mateřských škol. Do lavic by také co nejdříve měly usednout poslední ročníky základních a středních škol.

Blatný nicméně upozornil, že by se toto mohlo ještě měnit. Záleží totiž na MŠMT, zda bude mít za prioritu poslední ročníky, když se posouvaly termíny maturit a přijímaček.

Žáci by se pak každopádně měli jednou týdně testovat.

Podpora duševního zdraví

Ministerstvo školství ještě ve svém aktuálním výše popisovaném doporučení také připomnělo, že výuka online by neměla být v rozsahu běžného rozvrhu a měla by se kombinovat se samostatnými úkoly.