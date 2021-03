MŠMT doporučilo školám a školkám, aby se připravily na distanční zápisy bez dětí

Zápisy do 1. tříd ZŠ a do mateřských škol se budou letos zřejmě jako loni konat bez přítomnosti dětí. Ministerstvo školství sdělilo školám, aby se s ohledem na epidemii připravily opět na distanční podobu zápisů. Vyplývá to z materiálu, který poskytla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Období zápisů do prvních tříd zůstane podle plánu od 1. do 30. dubna a ve školkách od 2. do 16. května.