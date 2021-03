Ministerstvo školství připravuje plán doučování. Na dva až tři roky

Akční plán by podle něj měl zahrnovat vedle příměstských letních táborů i masivní podporu doučování ve školách a organizacích pro neformální vzdělávání. „Nejen z národních prostředků, ale i z evropských – právě na tyto věci požaduji evropské zdroje ve vysokých řádech miliard, protože to je skutečně palčivý problém,” zmínil.

Nedostatečný rozvoj některých dětí v důsledku distanční výuky se podle Plagy ale skutečně nedá řešit plošným opakováním ročníku. Poukázal na to, že rodiny ke vzdělávání přistupují různě, takže některé děti udělaly v současnosti velké pokroky.

„Žáky, kteří zůstali pozadu, by měla vytipovat samotná škola a v dalších letech jim poskytnout různé doučovací aktivity,” řekl.

„Plošné opakování ročníku nedává smysl. Musí se posoudit distanční příběh... Tím, kdo ví, jak dítě pracuje a zda má opakovat, nemůže být ministerstvo školství, ale musí to být učitel,” konstatoval nedávno.

Podle zjištění České školní inspekce se za celý rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání vůbec zapojit kolem 10 tisíc žáků. Přibližně 50 tisíc se jich ještě na začátku tohoto roku z důvodu nedostatečného technického vybavení učilo na dálku bez zapojení přímo do online výuky.

Deset tisíc žáků se do online výuky vůbec nezapojilo

Deset tisíc žáků se do online výuky vůbec nezapojilo Věda a školy

Problém s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách by se podle Plagy měl do budoucna řešit i pomocí terénních pracovníků. „Bude na to potřeba hodně peněz,” poznamenal.