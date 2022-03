Ministerstvo připravilo pro Ukrajince příručku k začlenění do vzdělávání

Nástup do školy je podle MŠMT vhodný až ve chvíli, kdy je na něj dítě připravené a nevnímá ho jako stres. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR dítě nastoupit ke vzdělávání v tuzemsku nemusí – ministerstvo již dříve informovalo školy, že uprchlíci z Ukrajiny se v ČR nemusí hned hlásit do škol a školek.

Pokud je jejich rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo. Když ale zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout.

Úřad zároveň jedná o možnostech, jak zjednodušit navyšování kapacity škol. Povinné předškolní a školní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území Česka trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.

Vhodné volnočasové aktivity

„Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost,“ uvedl nyní úřad v příručce pro rodiče uprchlíků. Ta je na webu, jak už bylo zmíněno, v češtině i v ukrajinštině.

„Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit, pokud ale vyhodnotíte, že je to pro dítě vhodné, máte na to samozřejmě právo,“ napsali zástupci resortu doslova.

Děti by si podle ministerstva měly na život v nové zemi zvykat ideálně postupně. „Zkuste dětem zajistit vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků – zapojení do adaptačních skupin organizovaných různými organizacemi, kreativní činnost, sport, pobyt v přírodě a podobně,“ doporučil úřad.

Zároveň vyzval Ukrajince k případnému využití distanční výuky, kterou nabízejí ukrajinské vzdělávací organizace. Rodiče by se také podle ministerstva měli spolu s dětmi učit základy českého jazyka.

Dvoustránková příručka informuje i o tom, že součástí vzdělávacího systému v ČR je předškolní, základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání. Dále se pak věnuje jen fungování mateřských, základních a středních škol. Ukrajinské děti, kterých se od září bude týkat povinné předškolní vzdělávání, se podle materiálu musí přihlásit k zápisu do školky v období 2. až 16. května, pokud nenastoupí dříve. Děti ve věku povinné školní docházky by se měly zúčastnit zápisu do škol v dubnu.

Mateřské i základní školy by si rodiče měli volit podle místa pobytu. „Pokud si nevíte rady, obraťte se na obecní úřad, v Praze na úřad městské části, odbor školství,” uvedlo ministerstvo.

Školy podle něj budou mít k dispozici žádosti k přijetí v ukrajinském jazyce. Žadatelé budou muset předložit doklad totožnosti zákonného zástupce i dítěte, což může být třeba vízum.

Vláda by navíc podle dřívějšího vyjádření ministra školství Petra Gazdíka (STAN) mohla ve středu projednat návrh zákona, který by měl mj. zjednodušit přístup Ukrajinců ke vzdělávání v ČR. Mohl by se pro ně prodloužit termín pro podání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy a pokud nemají doklady o předchozím vzdělávání, mohli by místo nich předložit čestné prohlášení.