Masarykova univerzita začala s odebíráním titulů plagiátorům

„Je to deset prací, kde jsem se rozhodl zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pořád to není rozsudek. Teď začíná řízení podle zákona,“ konstatoval Bek.

„Doufám, že tyto citlivé kauzy budou rozhodnuty do konce roku,“ dodal.

Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let. Desítka řízení začala po rozsáhlé kontrole, která se na plagiátorství zaměřila. MUNI posuzovala 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018. Z posledních tří let pocházelo 326 textů.