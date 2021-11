Led v Antarktidě nezvratně ustupuje, varují vědci

Přičemž návaly konkrétního tání jednotlivých ledovců pokaždé způsobily určitou destabilizaci samotného příkrovu během pouhých několika let - a procesy narušení poté pokračovaly po staletí.

„Pokud k takovému zvratu systému stačí jedno desetiletí, je to vlastně docela děsivé, protože pokud se antarktický ledový příkrov bude v budoucnu chovat stejně jako v minulosti, musíme zlom zažívat právě teď,“ upozornila podle agentury Reuters jedna ze spoluautorek studie Zoe Thomasová z University of New South Wales v Austrálii.