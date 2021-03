Kromě maturit se posunou i termíny přijímaček na střední školy

Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol zůstala u jednotných přijímacích testů.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.

Zájemci mohli podávat přihlášky na střední školy do 1. března.

Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohli v aktuálním školním roce podávat přihlášku do 30. listopadu. Talentové zkoušky do uměleckých oborů se dělaly v lednu, na sportovních gymnáziích jejich období začalo rovněž v lednu a potrvá do konce března.