Klimatická změna zpomalí hurikány a tajfuny. A to není dobré

Klimatické změny by mohly v budoucnu zpomalit hurikány o zhruba 3,2 km/h. To sice může znít pozitivně, avšak ve výsledku by to vedlo k tomu, že dané oblasti pak budou zasaženy déle trvajícími silnými větry a dešti, upozorňují vědci, kteří využili klimatické modely k simulacím následného vývoje, klimatická data od roku 1950 a informace z nedávných bouří ke studiu hurikánů. Ty navíc mají úřadovat i letos.