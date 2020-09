Kladenská škola si sama vytiskla ochranné štíty

Pro zaměstnance jsme natiskli 130 ochranných štítů. Pokud by to bylo nezbytné, jsme připraveni tisknout dál.

„Pro zaměstnance jsme natiskli asi 130 ochranných štítů. Pokud by to bylo nezbytné, jsme připraveni tisknout dál. Jedna tiskárna stihne vytisknout za den 16 štítů. Všem našim žákům jsme v případě krize schopni se třemi tiskárnami poskytnout alespoň jeden štít nejpozději do týdne,“ uvedl ředitel švermovské školy Petr Novák.