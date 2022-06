Kellnerova nadace loni rozdělila přes 90 milionů na podporu vzdělávání

Nadace chce reagovat i na aktuální události, jako je nyní například situace na Ukrajině. „Společně s kolegyněmi a kolegy z Nadace PPF jsme velmi rychle reagovali na nastalou situaci, vyčlenili jsme 100 milionů korun, které postupně rozdělujeme na to, aby se ukrajinské děti co nejlépe začlenily do českých škol a do naší společnosti. Celý tým se intenzivně snaží o zjemnění následků této války na příchozí neúplné ukrajinské rodiny,“ uvedla ve výroční zprávě nadace její zakladatelka a předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.