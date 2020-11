Kam mizí rudí obři? Astronomové zjistili, proč hvězdy ve středu Galaxie záhadně mládnou

Centrum Galaxie představuje doslova unikátní laboratoř pro studium dynamických procesů a vzájemných působení mezi jadernou hvězdokupou a centrální veledírou. Černá veledíra pojmenovaná Sagittarius A* s hmotností 4,1 milionu slunečních hmot se nachází ve vzdálenosti zhruba 26 tisíc světelných let od Země ve směru do souhvězdí Střelce.

Pohled do nitra Galaxie vyžaduje použití záření o jiné vlnové délce, než má viditelné světlo. Snímek pořízený v infračerveném oboru dalekohledem VLT Evropské jižní observatoře pronikl prachovým prostředím téměř až do centra, kde se ukrývá černá díra.

Jaderná hvězdokupa, tedy skupina hvězd v centrální oblasti, obsahuje celé spektrum hvězdných typů, od hvězd pozdních typů po horké hvězdy. To podle Karase znamená, že i v těchto složitých podmínkách muselo docházet k „hvězdotvorbě“, i když spíše jen příležitostně s největší intenzitou před asi 10 miliardami let.

„Pokud by polárním výtryskem procházela hvězda, musela by nutně působením náporového tlaku výtrysku přijít o část své obálky. Je logické, že ztrátou hmoty budou postiženy obzvláště hvězdy v pozdních vývojových stadiích, zejména tedy rudí obři. Když pak astronomové určují stáří hvězd, může je tato omlazovaní kúra splést; hvězdy se jim zdají mladší, než ve skutečnosti jsou,“ objasnil Michal Zajaček z Polské akademie věd.

Např. hvězda typu rudý obr, která měla před vstupem do polárního výtrysku rozepnutý poloměr 120 poloměrů Slunce, by mohla přijít o atmosféru až do vzdálenosti 30 slunečních poloměrů od svého středu, její rozměr by se tedy zmenšil čtyřikrát.