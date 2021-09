Hrozí kvůli kanárské sopce megatsunami? Nepravděpodobné, tvrdí český odborník

Důvod je v první řadě ten, že v oblasti dochází k množství menších sesuvů způsobujících malé vlny, nikoli k jednomu velkému, který by utrhl větší kus ostrova.

Podle Blahůta by megatsunami vznikla pouze za dodržení následujících předpokladů: sesuv půdy o objemu 500 kilometrů krychlových v šířce 25 km, který sjede neporušeně 15 km do moře, a to rychlostí 100 m/s (360 km/h).