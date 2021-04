Dítě se nenechá testovat? Omluvená absence, vysvětluje MŠMT

V pondělí 12. dubna dojde z částečnému znovuotevření škol, kromě předškoláků se do lavic vrátí i 1. stupeň ZŠ, byť v tzv. rotační výuce. Platit bude to, co se plánovalo již před dřívějším - neuskutečněným - otevřením školních bran: žáci budou moci do školy buď s negativním testem na covid-19, nebo vůbec.