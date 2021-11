Čeští lékaři zmrazili nádor. Pacient se z rakoviny zcela vyléčil

Lékaři přiznávají, že v tu chvíli už neměli pacientovi co nabídnout. Aby mu alespoň ulevili, rozhodli se část jeho bolestivého postižení na zádech seříznout a spodek nádoru zmrazit tekutým dusíkem o teplotě -196 stupňů Celsia.

„U maligního melanomu je kryochirurgický zákrok pokusem pacientovi ulevit od obtíží v rámci paliativní léčby. Po kryoterapii lze očekávat zmenšení nádorové masy, ale není běžné, že by byla navozena celková odpověď i mimo místo působení nízké teploty,“ vysvětlil Lacina.

Zatím podle lékařů nikdo neví, jaké by mělo být načasování aplikace imunoterapeutického léku před kryoterapií. „Checkpoint inhibitor“ přitom musí být nasazen v optimálním předstihu. Lékaři tak považují za štěstí, že se jim to v případě tohoto pacienta podařilo. Zmapovaný případ sice naznačuje možnosti léčby, nicméně experti jsou ve svých výhledech opatrní.

„Naneštěstí v současnosti nejsou známy parametry, tzv. biomarkery, podle kterých by se dalo dopředu odhadnout, kdo z pacientů takto příznivě na kryoterapii kombinovanou se systémovou onkologickou imunoterapií odpoví. Bylo by jistě příliš optimistické takový efekt očekávat u všech pacientů, ale u některých by benefit mohl být velký,“ konstatoval Lacina s tím, že každý nádor je v určitém ohledu unikátní.