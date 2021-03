Černé díry? Podle astrofyziků z Opavy jde o budoucí gigantický zdroj energie

Čeští astrofyzici pátrají po červích dírách. Přišli na to, jak je rozeznat

Čeští astrofyzici pátrají po červích dírách. Přišli na to, jak je rozeznat Věda a školy

Opavští astrofyzici Martin Kološ, Arman Tursunov a Zdeněk Stuchlík se teoreticky zabývají tím, že by černé díry mohly právě fungovat jako obří zdroj energie. Základem je podle nich předpoklad, že lze čerpat energii z okolí černé díry, přičemž nejúčinnější by to mělo být u těch supermasivních.