Brněnští experti staví vesmírnou schránku pro žabí kosmonauty

„Modely od nás budou odcházet do vědeckých laboratoří již koncem ledna. Vzhledem k tomu, že jsme zvyklí na konstrukci raket nebo sond, pro nás představuje stavba tohoto přístroje další výzvu. Samotné zařízení je totiž velmi drobné a některé součástky vyžadují práci pod mikroskopem. Například jedna taková součást má velikost lidského nehtu a dále je složena z dalších 11 minisoučástek,” popsal šéf SAB Aerospace Petr Kapoun, jehož firma má už vesmírné zkušenosti například s výrobou unikátních nosičů satelitů.

Raketa Vega konečně vynesla do kosmu český „držák“ družic

V jednom ze zařízení poletí do vesmíru žáby drápatky, tedy spíše jejich vajíčka, z nichž se na ISS vyklubou pulci. Experiment je zaměřený na výzkum imunity, konkrétně na vývoj protilátek.

I druhý experiment bude mít co do činění s imunitou. Kosmonauti budou kultivovat kmenové buňky lidské kostní dřeně, které se pomalu vyvíjejí v buňky imunitního systému. Poté, co se kultury vrátí zpět, budou vědci zkoumat, jak se jejich vývoj liší od buněk pěstovaných na Zemi.